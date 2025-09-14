baleset
Még egy autó az árokban: fejjel lefelé állt meg az árokban egy autó Csurgónál
Nem sokkal éjfél előtt árokbahajtott egy személyautó Csurgó külterületén.
Árokba hajtott, majd a tetejére borult egy személyautó a 6819-es úton, Csurgó térségében. Információink szerint a járműben egy személy utazott. A helyszínre riasztott csurgói önkormányzati tűzoltók megkezdték a műszaki mentést, elsőként áramtalanították a gépkocsit.
