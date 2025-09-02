Tűzeset
52 perce
Még mindig oltják a kamiont az M7-esen
Óriási a torlódás az M7-es, mert még mindig oltják a reggel kigyulladt kamiont.
Még mindig oltják a kamiont az M7-esen a Balaton felé vezető oldalon. A 79-es kilométernél továbbra is teljes útzár van. Az M1-M7 autópályafigyelő csoport legfrissebb bejegyzése szerint érdemes kerülni, a 70-es kilométernél lehajtani az autópályáról majd a 80-as Polgárdi felhajtón vissza lehet menni.
