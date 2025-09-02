szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

Tűzeset

52 perce

Még mindig oltják a kamiont az M7-esen

Óriási a torlódás az M7-es, mert még mindig oltják a reggel kigyulladt kamiont.

Még mindig oltják a kamiont az M7-esen a Balaton felé vezető oldalon. A 79-es kilométernél továbbra is teljes útzár van. Az M1-M7 autópályafigyelő csoport legfrissebb bejegyzése szerint érdemes kerülni, a 70-es kilométernél lehajtani az autópályáról majd a 80-as Polgárdi felhajtón vissza lehet menni. 

Még mindig oltják a kamiont az M7-esen, óriási a torlódás

 

 

