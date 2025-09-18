Megkéseltek egy fiatal nőt, mentőhelikopter is érkezett a hostelhez

szeptember 18., csütörtök

Három órán belül elfogták a rendőrök a csütörtök reggeli veszprémi késelés gyanúsítottját, aki egy 26 éves nő.

Forrás: Fotó: Veszprém Vármegyei Rendőrség / Facebook

Csütörtökön 8 óra körül érkezett bejelentés a rendőrség segélyhívó számára arról, hogy az egyik veszprémi hostel lépcsőházában valaki megszúrt egy nőt, majd elmenekült a helyszínről - közölte a rendőrség. "Kollégáink a forrónyomon üldözés során beazonosították a 26 éves női elkövetőt, majd megtörtént az elfogása" - írja a Veszprém vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán az emberölési kísérlettel kapcsolatban. 

A 34 éves sértett életveszélyes állapotban van, rajta életmentő műtétet hajtottak végre, közölte a rendőrség. A késelőt - kihallgatását követően - őrizetbe vették a nyomozók, és kezdeményezik letartóztatását. Ellene emberölés kísérlete miatt folyik az eljárás.

A elkövető elfogásáról készült videót a veol.hu-n láthatják.

 

