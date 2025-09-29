33 perce
„A Pilis kemény terep...," van, akit két éve hiába keresnek – megszólalt az éltmentők vezetője Kaszás Nikolett megtalálása után
Az ország szinte lélegzet-visszafojtva követte Kaszás Nikolett eltűnését: több ezer önkéntes és kutató csatlakozott a kereséshez. Vasárnap azonban tragikus hír érkezett: kutyás keresőcsapatok egy dombos, bokros területen, több hét után megtalálták a holttestét. Most záróközleményt adtak ki keresésével kapcsolatban, ami sok kérdésre választ ad.
Ahogy a Sonline.hu is beszámolt róla, a 27 éves Nikolett szeptember 7-én tűnt el túrázása után. Az eset mély megdöbbenést és együttérzést váltott ki mind Somogy megyében, mind országos szinten. A család, barátok, helyiek, és ismeretlenek is remélték, hogy élve találják meg — ám az igazság súlyos emlékeztetője lett annak, hogy a természet és az emberi sors kiszámíthatatlan, ugyanis szeptember 28-án megtalálták holttestét.
„A Pilis nagyon kemény terep” – a kaposvári KÖTÉL vezetője is megszólalt, miután megtalálták Kaszás Nikolettet
Bodó László, a kaposvári KÖTÉL Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület elnöke elmondta: szervezetük nem vett részt Kaszás Nikolett keresésében. Ennek két oka is volt: egyrészt a nagy távolság, másrészt pedig az, hogy tudomásuk szerint már így is akkora létszám segítette a munkát a helyszínen, hogy nem lett volna indokolt Kaposvárról csapatokat mozgósítani. Mint hozzátette, fontosnak tartják, hogy addig is aktívan jelen legyenek a város védelmében.
Bodó László hangsúlyozta: rengeteg minden történhet még egy teljesen egészséges fiatallal is túrázás közben. A KÖTÉL az elmúlt években számos hasonló keresésben részt vett, és saját tapasztalatból tudják, mennyire összetett és nehéz feladat egy eltűnt személy felkutatása. Elmondása szerint a kutató-mentő csoportokat és a mentőket rendszeresen kritika éri, amikor hosszabb ideig tart egy keresés. – Általában azok szoktak kritizálni, akik a fotelből vagy a számítógép mögül teszik ezt. Aki ismeri a területet, az tudja, hogy a Pilis egy nagyon erős, kemény terep: domborzati formákban, szintkülönbségekben is. Nagyon nehéz helyszín volt, ahol az egységeknek kutatniuk kellett – fogalmazott.
Kiemelte, hogy Nikolett a Spartacus-ösvényen túrázott, amely önmagában sem rövid, és környezetének átvizsgálása rendkívül bonyolult feladat. Példaként említette, hogy a KÖTÉL Egyesületnek is van olyan eltűnt személye, akit két éve nem találtak meg, pedig mindent megtettek annak érdekében, hogy előkerüljön.
– A legnagyobb gond, hogy ha nincs egy biztos nyom, ami egy fix pontként jelzi, hol kell keresni, akkor gyakorlatilag bármi történhetett. Felülhetett akár egy repülőre vagy buszra, és már messze járhat – mondta Bodó. Felidézett egy tavalyi esetet is: akkor Somogy megyéből tűnt el egy fiatal, akiről végül kiderült, hogy Franciaországban vetett véget az életének.
Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat - HUNGO közleményt adott ki
A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat (HUNGO) közleményében mindenekelőtt részvétét fejezte ki Kaszás Nikolett családjának és barátainak, valamint köszönetet mondott mindazoknak, akik az elmúlt hetekben részt vettek a keresésben. Mint írták, a három hét alatt hatalmas területet kellett átvizsgálniuk: összesen 181 kilométernyi jelölt út és környezete került ellenőrzésre, miközben folyamatosan szűkítették a potenciális keresési zónát a rendőrség adatgyűjtései és elemzései alapján.
A HUNGO hangsúlyozta: sok kritika érte őket amiatt, hogy miért nem találták meg korábban a fiatal nőt. A közleményben részletesen kifejtették, hogy a hatalmas területből nem volt pontos információ, mely néhány négyzetméteren lehet Nikolett, és csak fokozatosan rajzolódott ki a mostani helyszín. Hozzátették: kutyás keresést azért nem alkalmaztak a végső szakaszban, mert addigra szakmailag már nem volt indokolt – napok, majd hetek múltán nem lehetett élő személy nyomát követni.
A rendőrség tájékoztatása szerint idegenkezűség gyanúja nem merült fel, az esetet közigazgatási eljárás keretében vizsgálják tovább. A HUNGO közleményében úgy fogalmazott: bíznak benne, hogy a részletes beszámoló segít tisztán látni a keresés körülményeit, és emlékeztetett arra is, hogy a mostani eredmény a rendőrség, az önkéntesek és a szakemberek összefogásának köszönhető.
- Az eddigi vizsgálati eredményeink alapján az idegenkezűség, bűncselekmény gyanúja nem merült fel, így most már közigazgatási eljárás keretében fogjuk a további körülményeket vizsgálni.