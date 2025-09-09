Elképesztő sebesség: 250-nel mérték be az autópályán, mégis megússza a sofőr

Sylt Németország legnagyobb északi-tengeri szigete, a dán határ közelében, ahol az egyetlen valamire való egyenes útszakasz úgy vonzza a gyorshajtókat, mint cukros sör a darazsakat – úgy tűnik, a sofőr megússza a száguldozást.

Úgy tűnik, a sofőr megússza a száguldozást

Nem hivatalos versenypálya az útszakasz – nincs fénykép

A 2025 júliusában mért sebességtúllépés még a korábbi, 249 km/h-s csúcsértéket is felülmúlja.

Az incidens a westerlandi Bahnweg nevű, jól ismert útszakaszon történt. Az utat a gyorshajtók gyakran használják nem hivatalos versenypályaként, ezért az már évek óta a hatóságok figyelmének középpontjában áll.

Az önkormányzat a forgalom csillapítása érdekében sebességmérő kijelzőket telepít az érintett utcákra. Ezek az eszközök megmutatják a sofőröknek az aktuális sebességüket. Fényképet azonban nem készítenek. Így hiába mutatta meg az önkormányzat szerint helyesen kalibrált eszköz a gyorshajtást, az autós megússza büntetés nélkül.

Túlküldte: 250-el mérték be, de megússza

Fotó nélkül sem a rendszámot, sem a jármű típusát nem lehet azonosítani. A mérésekből az sem derül ki, hogy autóról vagy motorkerékpárról van-e szó, és a visszaeső elkövetőket sem lehet azonosítani.

Az Auto Motor und Sport szerint egy ilyen szabálysértőnek normális esetben legalább 800 eurós (kb. 320 000 forintos) bírsággal, két büntetőponttal és három hónapos vezetési eltiltással kellene számolnia.

Ha valaki ökör módon akar menni, az úgy is hajt

Somogyvári János, a Somogy Classic Oldtimer Egyesület elnöke hétfőn azt mondta: az extrém gyorshajtás borzasztóan veszélyes. Ez a hatalmas tempó sokkolja a közlekedés többi résztvevőjét, s könnyen balesetet idézhet elő.

– A gyorshajtás nálunk is hétköznapi, gyakori történet – folytatta. – A kaposvári Füredi úton dolgozom, s vannak, akik vélhetően jóval 100-as tempó felett száguldoznak. A hétvégén is láttam egy ilyen esetet, egy autós óriási tempóval hajtott Füred irányából a város felé.

Fazekas Tibor kaposvári tehergépkocsi vezető szerint ha ekkora tempónál bármilyen probléma jelentkezne, akkor egyszerűen nincs esély a korrigálásra. – Ha valaki ökör módon akar menni, az úgy is hajt – hangsúlyozta az 56 éves férfi. – Itthon is rengeteg a gyorshajtó, különösen az autópályán. Rendszeresen közlekedem az M1-esen és az M7-esen, s bár a térségben több helyen működnek beépített traffipaxok, ennek ellenére sokan száguldoznak, legfeljebb azon a rövid szakaszon visszaveszik a tempót, ahol épp sebességmérésre lehet számítani.