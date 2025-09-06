Fonyód
4 órája
Mentőhelikopter landolt a LIDL-nél, szörnyű tragédia történt
Megdöbbentő eset történt az egyik fonyódi nagyáruházban. Olvasónk jelezte, hogy mentőhelikopter szállt le az áruháznál, ahol egy vásárló rosszul lett.
A fonyódi Lidl áruházhoz mentő és mentőhelikopter is érkezett szombat délelőtt. Információink szerint az egyik vásárló rosszul lett, az életet nem tudták megmenteni.
Az értesülésünket a rendőrség is megerősítette. A férfi vélhetően korábbi betegsége miatt lett rosszul, de a halál okát orvosszakértő vizsgálja.
