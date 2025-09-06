szeptember 6., szombat

Fonyód

4 órája

Mentőhelikopter landolt a LIDL-nél, szörnyű tragédia történt

Címkék#halál#rendőrség#tragédia

Megdöbbentő eset történt az egyik fonyódi nagyáruházban. Olvasónk jelezte, hogy mentőhelikopter szállt le az áruháznál, ahol egy vásárló rosszul lett.

Koszorus Rita
Mentőhelikopter landolt a LIDL-nél, szörnyű tragédia történt

A fonyódi Lidl áruházhoz mentő és mentőhelikopter is érkezett szombat délelőtt. Információink szerint az egyik vásárló rosszul lett, az életet nem tudták megmenteni.

Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre
Fotó: olvasói fotó

Az értesülésünket a rendőrség is megerősítette. A férfi vélhetően korábbi betegsége miatt lett rosszul, de a halál okát orvosszakértő vizsgálja. 

 

