Mentőhelikopter érkezett

1 órája

Mentőhelikopter a helyszínen: közutas kocsiba csapódott egy autó az M7-esen

Munkát végző járműbe hajtott egy gépkocsi az M7-es autópálya 27-es kilométerszelvényénél, Tordas térségében, a Balaton felé vezető irányban szerdán 12 óra után. Az ütközés következtében az egyik jármű kigyulladt, az érdi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt a helyszínen tartózkodók egy porral oltóval megszüntették a lángokat. Az egység megkezdte a munkálatokat a helyszínen, ahol jelentős torlódás alakult ki a baleset miatt. mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.

A rendőrségi RUTIN alkalmazás tájékoztatása szerint rendőri irányítás mellett halad a forgalom, a helyszínelés várhatóan két órát vesz igénybe. Kerülni Sóskút-Tárnok lehajtó felé lehet, illetve a Martonvásárnál lehet felhajtani a pályára újból.

 

