Brutális baleset történt Nagybajomban, mentőhelikopter hívtak a sérültekhez

Egymásba hajtott két személykocsi péntek délelőtt Balatonföldváron, az Ady Endre utcában: az ütközés következtében az egyik autó felborult, amelyet az elsőként kiérkező helyi önkéntes tűzoltók áramtalanítottak, majd a siófoki hivatásos tűzoltókkal közösen felszámolták a forgalmi akadályt – egy másik hétvégi balesetnél mentőhelikoptert riasztottak.

Mentőhelikoptert riasztottak: frontálisan összeütközött két gépkocsi

Lángok, felrobbant gázpalack, műveleti szolgálat, személyi sérülés

– Tűz ütött ki egy csurgói telephelyen, a József Attila utcában – tájékoztatott hétfőn a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság SVKI). – Egy kétszáz négyzetméteres fából készült, lemezfedésű épület gyulladt ki, az esethez a helyi önkormányzati, a nagyatádi és nagykanizsai hivatásos tűzoltókat, valamint a Somogy vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot riasztották. A tűzoltók megérkezése előtt egy gázpalack felrobbant az épületben. A rajok több vízsugárral oltották el a lángokat. Az eset során személyi sérülés nem történt.

Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy családi házhoz épített tároló vasárnapra virradó éjjel Osztopán, Hunyadi János utcájában. A tűz átterjedt a lakóház tetőszerkezetére is. A lakók épségben elhagyták az épületet, senki sem sérült meg. A kaposvári hivatásos tűzoltók kihoztak négy gázpalackot a melléképületből, amelyeket visszahűtöttek, majd több vízsugárral megfékezték a lángokat. A gyors beavatkozásnak köszönhetően a családi ház lakható maradt.

Frontálisan összeütközött két gépkocsi vasárnap délben Nagybajom Fő utcai szakaszán, a Sugár utca közelében. Az ütközés következtében az egyik jármű az árokba borult. A böhönyei önkormányzati tűzoltók áramtalanították az autókat, amelyekben összesen hatan utaztak. Két sérültet mentőhelikopter, a további négy sérültet mentőautók szállították kórházba.