szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fotók

1 órája

Brutális baleset történt Nagybajomban, mentőhelikopter hívtak a sérültekhez

Címkék#autó#gázpalack#baleset

Kilenc tűzesethez és tíz műszaki mentéshez vonultak hétvégén a somogyi tűzoltókat. Mentőhelikoptert riasztottak, az egyik balesetnél két gépkocsi frontálisan karambolozott.

Harsányi Miklós
Brutális baleset történt Nagybajomban, mentőhelikopter hívtak a sérültekhez

Egymásba hajtott két személykocsi péntek délelőtt Balatonföldváron, az Ady Endre utcában: az ütközés következtében az egyik autó felborult, amelyet az elsőként kiérkező helyi önkéntes tűzoltók áramtalanítottak, majd a siófoki hivatásos tűzoltókkal közösen felszámolták a forgalmi akadályt – egy másik hétvégi balesetnél mentőhelikoptert riasztottak.

Mentőhelikoptert riasztottak: frontálisan összeütközött két gépkocsi
 Mentőhelikoptert riasztottak: frontálisan összeütközött két gépkocsi

 

Lángok, felrobbant gázpalack, műveleti szolgálat, személyi sérülés

  • – Tűz ütött ki egy csurgói telephelyen, a József Attila utcában – tájékoztatott hétfőn a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság SVKI). – Egy kétszáz négyzetméteres fából készült, lemezfedésű épület gyulladt ki, az esethez a helyi önkormányzati, a nagyatádi és nagykanizsai hivatásos tűzoltókat, valamint a Somogy vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot riasztották. A tűzoltók megérkezése előtt egy gázpalack felrobbant az épületben. A rajok több vízsugárral oltották el a lángokat. Az eset során személyi sérülés nem történt.
Forrás: Nagyatád HTP, videó: Somogy VMKI
  • Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy családi házhoz épített tároló vasárnapra virradó éjjel Osztopán, Hunyadi János utcájában. A tűz átterjedt a lakóház tetőszerkezetére is. A lakók épségben elhagyták az épületet, senki sem sérült meg. A kaposvári hivatásos tűzoltók kihoztak négy gázpalackot a melléképületből, amelyeket visszahűtöttek, majd több vízsugárral megfékezték a lángokat. A gyors beavatkozásnak köszönhetően a családi ház lakható maradt. 

 

Mentőhelikoptert riasztottak: frontálisan összeütközött két gépkocsi

  • Frontálisan összeütközött két gépkocsi vasárnap délben Nagybajom Fő utcai szakaszán, a Sugár utca közelében. Az ütközés következtében az egyik jármű az árokba borult. A böhönyei önkormányzati tűzoltók áramtalanították az autókat, amelyekben összesen hatan utaztak. Két sérültet mentőhelikopter, a további négy sérültet mentőautók szállították kórházba. 
Forrás: Böhönye ÖTP

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu