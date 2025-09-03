Fotók
Mindent megtettek a tűzoltók, de hatezer pulyka elpusztult tűzvészben – fotók
Ahogy arról beszámoltunk kigyulladt egy pulykák tartására szolgáló épület kedd este Lad külterületén. A körülbelül hatszáz négyzetméteres ingatlan tetőszerkezete égett mintegy kétszáz négyzetméteren. A szigetvári, a nagyatádi, valamint barcsi hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett, egy kaposvári vízszállító jármű közreműködésével fojtották el a lángokat, és mentették az állatokat.
Az istállóban hatvanezer pulykát neveltek, amelyek mintegy kilencven százalékát sikerült a tűzoltóknak ládákban, dobozokban kimenteni a tűzzel érintett épületből. A szárnyasokat egy másik, fűthető istállóba hordták át.
