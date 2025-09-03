Megyünk lopni, megyünk lopni... – hiába volt gyors, a biztonsági kamerákat nem tudta lekörözni a tolvaj

Egy különösen visszaeső bűnöző pár perc alatt lovasított meg mintegy 100 ezer forint értékű árut a balatoni műszaki üzletből. 2025 márciusában személygépkocsival érkezett a siófoki bolthoz.

A tolvaj így távozott a műszaki üzletből

Megdézsmálta a siófoki műszaki üzlet árukészletét

Belépve határozta el, hogy lopni fog, ezért egyből ruházatába rejtette a polcokról levett kis méretű led világításokat és vágókorongokat, majd fizetés nélkül ment ki. A lopásra gyorsasága ellenére mégis fény derült, mivel cselekménye a parkolóba érkezésétől a távozásáig teljes mértékben rekonstruálható volt a biztonsági kamerák felvételei alapján.

A Siófoki Járási Ügyészség lopás vétsége miatt nyújtott be vádiratot a tolvaj ellen. Az ügyészség a Siófoki Járásbíróságra benyújtott vádiratában a lopásért a büntetett előéletű vádlott felfüggesztett börtönbüntetésre tett indítványt azzal, hogy a bíróság a próbaidő tartamára rendelje el a férfi pártfogó felügyeletét. A felhasznált fotón az a kamerafelvételen megörökített pillanat látható, amikor a tolvaj üzletből távozott.