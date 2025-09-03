szeptember 3., szerda

Hilda névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi kék hírek

2 órája

Megyünk lopni, megyünk lopni... – hiába volt gyors, a biztonsági kamerákat nem tudta lekörözni a tolvaj

Címkék#próbaidő#indítvány#vádlott#személygépkocsi

Hiába volt gyors a tolvaj, a biztonsági kamarákon át követték minden mozdulatát. Belépett, és azonnal elhatározta, hogy lopni fog a balatoni műszaki üzletből.

Kovács Gábor László

Egy különösen visszaeső bűnöző pár perc alatt lovasított meg mintegy 100 ezer forint értékű árut a balatoni műszaki üzletből. 2025 márciusában személygépkocsival érkezett a siófoki bolthoz. 

A tolvaj így távozott a műszaki üzletből
A tolvaj így távozott a műszaki üzletből

Megdézsmálta a siófoki műszaki üzlet árukészletét 

Belépve határozta el, hogy lopni fog, ezért egyből ruházatába rejtette a polcokról levett kis méretű led világításokat és vágókorongokat, majd fizetés nélkül ment ki. A lopásra gyorsasága ellenére mégis fény derült, mivel cselekménye a parkolóba érkezésétől a távozásáig teljes mértékben rekonstruálható volt a biztonsági kamerák felvételei alapján. 

A Siófoki Járási Ügyészség lopás vétsége miatt nyújtott be vádiratot a tolvaj ellen. Az ügyészség a Siófoki Járásbíróságra benyújtott vádiratában a lopásért a büntetett előéletű vádlott felfüggesztett börtönbüntetésre tett indítványt azzal, hogy a bíróság a próbaidő tartamára rendelje el a férfi pártfogó felügyeletét. A felhasznált fotón az a kamerafelvételen megörökített pillanat látható, amikor a tolvaj üzletből távozott. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu