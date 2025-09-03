1 órája
Megyünk lopni, megyünk lopni... – hiába volt gyors, a biztonsági kamerákat nem tudta lekörözni a tolvaj
Hiába volt gyors a tolvaj, a biztonsági kamarákon át követték minden mozdulatát. Belépett, és azonnal elhatározta, hogy lopni fog a balatoni műszaki üzletből.
Egy különösen visszaeső bűnöző pár perc alatt lovasított meg mintegy 100 ezer forint értékű árut a balatoni műszaki üzletből. 2025 márciusában személygépkocsival érkezett a siófoki bolthoz.
Megdézsmálta a siófoki műszaki üzlet árukészletét
Belépve határozta el, hogy lopni fog, ezért egyből ruházatába rejtette a polcokról levett kis méretű led világításokat és vágókorongokat, majd fizetés nélkül ment ki. A lopásra gyorsasága ellenére mégis fény derült, mivel cselekménye a parkolóba érkezésétől a távozásáig teljes mértékben rekonstruálható volt a biztonsági kamerák felvételei alapján.
A Siófoki Járási Ügyészség lopás vétsége miatt nyújtott be vádiratot a tolvaj ellen. Az ügyészség a Siófoki Járásbíróságra benyújtott vádiratában a lopásért a büntetett előéletű vádlott felfüggesztett börtönbüntetésre tett indítványt azzal, hogy a bíróság a próbaidő tartamára rendelje el a férfi pártfogó felügyeletét. A felhasznált fotón az a kamerafelvételen megörökített pillanat látható, amikor a tolvaj üzletből távozott.