Nagy a baj, megbénult az M7-esen a forgalom, ég egy kamion

Kovács Gábor László
Fotó: Jacek Hanusz

Kigyulladt egy kamion az M7-es autópályán. A jármű a Letenye felé vezető oldalán, Polgárdi közelében, a 79. és a 80. kilométerszelvény között áll, és teljes terjedelmében ég. A székesfehérvári hivatásos és a polgárdi önkormányzati tűzoltók érkeztek a helyszínre, és oltani kezdték a lángokat. A sztráda érintett szakaszát teljes szélességében lezárták, a közlekedés áll, a Balaton felé tartó autók feltorlódtak.

 

