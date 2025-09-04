Kapovár
Nagy volt a riadalom a belvárosban, óriási füst miatt szirénázva érkeztek a tűzoltók
Sűrű füstöt láttak felszállni a kaposvári Kossuth Lajos utca egyik udvarából, ahol több lakás is van kialakítva. A közelben lakók azonnal értesítették a tűzoltókat, akik szirénázva nagy erőkkel érkeztek a helyszínre csütörtök délben. Kiderült, hogy az udvari épületből szállt fel a füst, de szerencsére nem tűz ütött ki, csak egy ott lakó nő főzött, és odakozmált az étel. A tűzoltók átvizsgálták a helyiségeket, átszellőztették az épületet, majd távoztak.
