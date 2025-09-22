Agyba-főbe verte egymást a két nászasszony Barcson

A Kaposvári Járási Ügyészség Barcsi Kirendeltsége garázdaság és könnyű testi sértés vétsége miatt emelt vádat egy ötvenes éveiben járó nővel szemben. A vádirat lényege szerint az asszony idén májusban megjelent az egyik Barcs környéki faluban tartott ételosztáson, ahol meglátta a nászasszonyát.

Fejbeverte az éthordóval nászasszonyát. Fotó: MI

Nászasszonyok vitája

Ettől feléledtek benne korábbi ellenérzései nászasszonyával szemben. Ugyanis a vádlott neheztelt a másik nőre, mivel korábban félreérthető kijelentést tett a vádlott lányával – aki egyben a sértett menye - kapcsolatosan.

A vádlott ezen a dolgon olyannyira nem tudott túllépni, hogy mindenki füle hallatára hangosan szidalmazni kezdte a nőt. A többi várakozó igyekezett csitítani a felbőszült asszonyt, de hasztalanul. Ezután az éppen távozóban lévő sértettet hátulról meglökte. De még ez sem volt elég neki, hanem a kezében lévő üres műanyag ételhordóval megütötte, ezután pedig a földön dulakodni kezdett vele. A sértettnek a vádlottól elszenvedett bántalmazás következtében könnyű, koponyazúzódással járó sérülése keletkezett.

Az ügyészség a Barcsi Járásbíróságra benyújtott vádiratában a büntetlen előéletű és a bűncselekmény elkövetését beismerő asszonnyal szemben próbára bocsátás alkalmazására tett indítványt