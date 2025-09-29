szeptember 30., kedd

3 órája

Nem kispálya: 130 kilónyi lopott dióval fogták el a bandát, csonthéjasokra utaztak

Címkék#leple#éj#Fonyódi Rendőrkapitányságra

A fonyódi rendőrök csonthéjasokra utazó bandát fogtak Somogytúr határában.

Molnár Dániel
Diólopással kaptak el 5 férfit a fonyódi rendőrök. A bandát 130 kg lopott terméssel a csomagtartóban kapcsolták le, Somogytúr határában. A férfiak éppen próbáltak a helyszínről eliszkolni, ám szerencsére nem jártak sikerrel. 

– A körzeti megbízottakat egy somogytúri gazda kereste fel szeptember 27-én késő este azzal, hogy dióültetvényén négy ismeretlen személy az éj leple alatt engedély nélkül gyűjti a termést. A dézsmálókat a telek szélén ötödik társuk, a sofőr várta, így fogták menekülőre a közel 130 kilogrammnyi lopott dióval a csomagtartóban. Messze azonban nem juthattak, a rendőrök már a helyszín közelében elfogták őket. Az öt férfit – köztük négy kaposvári és egy látrányi lakost – a Fonyódi Rendőrkapitányságra állították elő, ahol később lopás vétség megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki őket – írta a police.hu

130 kg lopott dióval a csomagtartóban próbáltak menekülni. Forrás: police.hu

 

 

