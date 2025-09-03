szeptember 3., szerda

No szajré, no tükör: hat autót is hiába nyomott fel a visszapillantófétisben szenvedő férfi, bosszút állt

Számos autót rongált meg egy férfi egyetlen éjszaka alatt. Egy ott lakó lett figyelmes a különös zsákbamacska játékra, és értesítette a rendőrséget.

Forrás: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/hat-gepkocsit-tort-fel-egy-ejszaka-alatt

Egyetlen éjszaka alatt egy 37 éves férfi hat autót rongált meg Hajmáskéren. A Veszprém megyei település lakótelepének egyik lakója jelezte hogy több kocsi szélvédőjét betörték és a visszapillantó tükrét letörték. A veszprémi rendőrség gyorsan azonosította a feltételezett elkövetőt akit nem sokkal, el is fogtak. A nyomozás során kiderült, hogy a férfi mindenféle értékes dolgot keresett a kocsikban, de nem járt sikerrel. Őrizetbe vették és hatrendbeli erőszakkal elkövetett lopás kísérlete miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

Kaposváron 11 autót törtek fel.

Kaposváron a rendőrség előtt 11 autó ablakát törte be a férfi, nagy merészséggel, még 2018-ban. Az objektum őr felfigyelt a történtekre, és értesítette a szolgálatban lévő rendőröket. Amíg a helyszínre értek, addig feltartóztatta az elkövetőt, akit a kiérkező rendőrök elfogtak.

 

