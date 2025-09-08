szeptember 8., hétfő

Tűzeset

1 órája

Órákon át oltották a meggyulladt trágyát egy karádi pulykatelepen

Címkék#pulykatelep#erőgép#tűz

Meggyulladt a trágya vasárnap reggel egy karádi pulykatelepen. A helyi önkéntes, a balatonboglári önkormányzati és a kaposvári hivatásos tűzoltókat riasztották a helyszínre. Az egységek munkáját egy erőgéppel is segítették, szétbontották a trágyahalmot, így a tűzoltók mintegy négy óra leforgása alatt el tudták oltani az izzó részeket.

 

