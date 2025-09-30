Brutális rablás Kaposváron: szörnyűség, amit az áldozattal műveltek a támadók éjjel

A Kaposvári Járási Ügyészség minősített rablás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat egy negyvenes éveiben járó férfival és fiatalabb társával szemben, akik nem pusztán kiraboltak, hanem kirívóan súlyosan bántalmaztak is egy idős férfit Kaposváron.

A Brutális rablás helyszíne

Brutális rablás Kaposváron

A két férfi 2025 januárjában az éjszakai órákban megjelent az idős, mozgásszervi fogyatékossággal élő férfinél, akitől először pénzt követeltek úgy, hogy fenyegetően körbevették az ágyon ülő sértettet. A férfi azonban ellenállt és a telefonjáért nyúlt azért, hogy értesítse a rendőrséget, de az idősebb vádlott állkapcson ütötte és elvette tőle a készüléket is.

Az idősebb rabló ezután kutatni kezdett a házban, mire a sértett utána indult, ekkor azonban a vádlott visszalökte az ágyra és felszólította, hogy maradjon ott. Az áldozat egyedül maradt a szobában, kulccsal bezárkózott, de a vádlottak felügyelet alatt akarták tudni a sértettet, ezért rátörték az ajtót. A két elkövető végül számos értéket – így telefonokat, arany ékszert és élelmiszereket - gyűjtött össze a sértett lakásában, de még mielőtt távoztak volna, az idősebb vádlott kitépte a vezetékes telefon zsinórját a falból, hogy a sértett ne tudjon segítséget kérni.

Az idős férfi azonban állapota ellenére is át tudott menni a szomszédba, ahonnan értesítették a rendőröket és a mentőket. A rendőrök a két elkövetőt még aznap elfogták, majd az ügyészség indítványára a bíróság a letartóztatásukat is elrendelte. A sértett kórházi ellátása során derült ki, hogy az elszenvedett bántalmazástól maradandó fogyatékossággal járó állkapocs sérülése keletkezett.

Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában az idősebb, többszörös visszaesőnek minősülő férfival szemben fegyházban, míg fiatalabb társával szemben börtönben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt.