Két férfit szorítottak aszfaltra az M7-es autópályán

Egy újabb csalási kísérlettel próbálkoztak az elkövetők. Ez esetben egy kaposvári hölgyet sikerült is átverniük a kamu rendőröknek, akitől kicsalták a 13,5 millió forintos megtakarítását.

A TEK műveleti egysége elfogták a kamu rendőröket. Fotó: Somogy vármegyei rendőrség

Az igazi rendőrök mindent megtettek az asszonyért

Az asszonyt álrendőrök hívták fel azzal az indokkal, hogy a megtakarítása veszélyben van. Az elkövetők arra kérték a hölgyet, hogy a számlájáról vegye le a pénzét és adja át nekik, hogy megmentsék a vagyonát. Az áldozat elhitte a kamu rendőröknek a veszélyt és átadta nekik megtakarított pénzét. Később döbbent rá, hogy csúnyán átverték és segítséget kért a valódi rendőröktől. A nyomozás során egy bűnözői csoport három tagját azonosították, ebből a két lakcím nélküli tettest az M7 autópálya aszfaltjára szorítva fogtak el a Terrorelhárítási Központ műveleti egységei.

Hamis rendőr igazolvány, amelyet az elkövetőknél találtak. Fotó: Somogy vármegyei rendőrség

Kocsijukban hamis rendőrigazolvány, kézi rádió, pénz és némi drog volt. A harmadik elkövető, miután megtudta, hogy körözik és társai milyen sorsra jutottak, inkább feladta magát. A két férfi azóta letartóztatásban van, viszont a női társuk szabadlábon védekezhet, megalapozott gyanú velük szemben a csalás bűntette.

Hamis rendőr rádió, amit az elkövetőknél találtak

Fotó: Somogy vármegyei rendőrség

Az esetről a Rendészeti Államtitkárság számolt be Facebook bejegyzésében, megkérdeztük a hivatalos állásfoglalásról a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, egyenlőre válasz még nem érkezett szerkesztőségünkhöz.