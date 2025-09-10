Súlyos sérüléseket szenvedett egy fesztiválozó Kaposváron

Nagy tömegeket vonzottak a Rippl-Rónai fesztivál programjai az elmúlt hétvégén, rengetegen voltak kíváncsiak az esti koncertekre. A Bikini, Manuel, a Belga, a 4S Street vagy éppen az Ivan&the Parazol koncertjén egy gombostűt sem lehetett leejteni a Kossuth téren. Ugyanez volt igaz a fesztiválhétvégét lezáró ingyenes Mága Zoltán koncertre is. A programok hatására szinte csordulásig teltek a belvárosi szórakozóhelyek és komoly forgalom volt Kaposvár útjain is ezen a hétvégén, ami megmagyarázza a megnövekedett rendőri jelenlétet. A vasárnapi program békésen zajlott, de a hétvége többi programján olvasóink kellemetlen atrocitásokat véltek felfedezni.

A rendőrök ott voltak, hogy mindenki biztonságban érezze magát a fesztiválon. Fotó: Lang Róbert

Rendőrök léptek közbe, hogy ne legyen nagyobb baj

Megkerestük a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, hogy megtudjuk, történt -e intézkedés a belvárosban és annak közelében a fesztivál ideje alatt. Megerősítették értesüléseinket és arról tájékoztattak, hogy fokozott jelenléttel igyekeztek biztosítani a programokat. – Ennek ellenére előfordult, hogy jóval a fesztivál programjainak vége után, az éjszakai, illetve kora hajnali órákban nézeteltérés miatt dulakodás alakult ki egyes érzelmileg túlfűtött, illetve ittas személyek, csoportok között. A gyors rendőri fellépésnek, intézkedésnek köszönhetően nem történt nagyobb atrocitás, írták sajtóválaszukban.

A három nap alatt a rendezvénnyel összefüggésben a rendőrségre egyetlen bejelentés sem érkezett rendbontásról, tették hozzá. Komolyabb összetűzés sem jutott a hatóság tudomására, azonban a közterületi térfigyelő kamerák elemzése még tart, jegyezték meg.

A fesztivál teljes időtartama alatt azonban voltak olyan renitensek, akik az alkoholtól túlfűtve nem tudtak parancsolni érzelmeiknek.

Két személyt előállítottak a rendőrök és egy súlyos sérüléssel végződő testi sértés ügyében nyomozást is indítottak.

A rendőrség hozzátette: minden antiszociális vagy közösségellenes magatartással szemben következetesen fellépnek.