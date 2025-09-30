szeptember 30., kedd

Elképesztő videó: rendőrségi drón vett fel egy súlyos balesetet Barcsnál

Nem adta meg az elsőbbséget egy sofőr Barcson, a baleset mérlege: két sérült és két totálkáros autó. A rendőrségi drón vett fel egy súlyos balesetet a határvárosban.

A rendőrségi drón vette észre, amint egy barcsi útkereszteződésben közlekedési baleset történt hétfőn.  Az egyik járművezető az elsőbbségi kötelezettségét figyelmen kívül hagyva haladt a Mező utcában a 68-as főút irányába, amikor összeütközött egy mopedautóval. Az okozó járművezető súlyos, míg a mopedautó utasa az elsődleges adatok alapján könnyű sérüléseket szenvedett. A 76 éves asszony a rendőröknek nem ismerte el a felelősségét, a helyszínen úgy nyilatkozott, hogy lassított, de a másik autó neki balról gyorsan ott termett.

A baleset körülményeit a barcsi rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya vizsgálja. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság a balesetek megelőzése érdekében felhívja közlekedők figyelmét:

  • A KRESZ egyértelműen kimondja, hogy a STOP táblánál minden esetben meg kell állni! Az „ÁLLJ! Elsőbbségadás kötelező” tábla azt jelzi, hogy az útkereszteződésnél - a megállás helyét jelző útburkolati jel előtt, ilyen útburkolati jel hiányában az útkereszteződésbe való behaladás előtt - meg kell állni, és a védett úton érkező jármű részére elsőbbséget kell adni.
  • Aki a fenti szabályokat megszegi nem csak a saját életét, de másokét is súlyosan veszélyezteti. Egy védett úton közlekedő járművezető ugyanis nem számít arra, hogy egy útkereszteződésben az elsőbbséget nem kapja meg, és a váratlan szituációban máris elkerülhetetlen a tragédia. 

 

 

