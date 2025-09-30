Elképesztő videó: rendőrségi drón vett fel egy súlyos balesetet Barcsnál

A rendőrségi drón vette észre, amint egy barcsi útkereszteződésben közlekedési baleset történt hétfőn. Az egyik járművezető az elsőbbségi kötelezettségét figyelmen kívül hagyva haladt a Mező utcában a 68-as főút irányába, amikor összeütközött egy mopedautóval. Az okozó járművezető súlyos, míg a mopedautó utasa az elsődleges adatok alapján könnyű sérüléseket szenvedett. A 76 éves asszony a rendőröknek nem ismerte el a felelősségét, a helyszínen úgy nyilatkozott, hogy lassított, de a másik autó neki balról gyorsan ott termett.

A rendőrségi drón vette fel a balesetet

A baleset körülményeit a barcsi rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya vizsgálja. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság a balesetek megelőzése érdekében felhívja közlekedők figyelmét: