Brutális kegyetlenséggel végzett a kutyájával egy Buzsákon élő német férfi

A fonyódi rendőrök nyomozást indítottak egy Buzsákon élő német férfi ellen, aki bántalmazta a rottweiler kutyáját. Az idős férfi augusztus 30-án este de feltételezhetően lőfegyverrel megsebesítve súlyosan bántalmazta rottweiler kutyáját. Az állat a homlokán elszenvedett sérülések hatására nem pusztult el azonnal, ami hosszú ideig, különös szenvedést okozott az ebnek. A hatósági állatorvos már nem tudta megmenteni az eb életét, a helyszínen el kellett altatnia.

Lőfegyverrel tüzelt a rottweilerére Fotó: Police.hu

Hosszú szenvedés után múlt ki a rottweiler

A rendőrök a buzsáki ingatlan átkutatása közben két lőfegyvert is találtak, amit a helyszínen lefoglaltak, ezeket igazságügyi szakértők bevonásával vizsgálják. A 71 éves férfit elfogták és előállították a fonyódi rendőrkapitányságra, ahol állatkínzás bűntett megalapozott gyanúja miatt kihallgatták, majd őrizetbe vétele mellett kezdeményezték letartóztatását.