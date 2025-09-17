Élőben közvetítette a család, ahogy a rendőrökre támadtak intézkedés közben Siófokon

A nyomozó ügyészség bizonyítékok után kutatott ma reggel Siófokon, majd három személyt őrizetbe vett. Az ügy előzménye, hogy egy iskolaőrt fenyegetett egy fiatalkorú fiú Siófokon, ezért szeptember 10-én a siófoki rendőrök közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt akarták előállítani. A megalapozott gyanú szerint a rendőri intézkedésnek a 15 éves fiú ellenszegült, majd amikor az egyik rendőr testi kényszerrel megpróbálta a fiatalt az udvarról kivezetni kirántotta magát a fogásból, és rátámadt a rendőrre. A fiatalkorú szülei az előállítást erőszakkal akadályozták, ezért a rendőrök megszakították az intézkedést és erősítést hívtak. Az elkövetők az újabb rendőri egység kiérkezését követően sem hagytak fel erőszakos magatartásukkal, amelybe később még egy további rokon is bekapcsolódott, a jelenlévő legalább 15 fős családból. A család élő adásban közvetített a helyszínről. Ez a videofelvétel segítette az elkövetők beazonosítását.

Egy iskolaőrt fenyegetett a siófoki fiú.

A siófoki perpatvart a TEK segítségével zárták le

Az ügyészség felkérésére az elfogásban a Terrorelhárítási Központ is részt vett. A gyanúsítottak kihallgatása folyamatban van. A gyanúsítottak által elkövetett bűncselekmény büntetési tétele két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés büntetés.