18-an egy Skodában, a rendőr nem hitt a szemének

Szlovákiában a kerületi rendőrök nemrég megállítottak egy nagymihályi (Michalovce) rendszámú Skoda személyautót, egy Felicia 1.3 MPI modellt. Elhűlve látták, hogy a mindössze 62 lóerős, gyárilag ötszemélyes autóból a sofőrön kívül további 17 ember szállt ki, vagyis összesen 18-an utaztak benne.

Tömegnyomor a Skoda személyautóban Fotó: KRESZ-változás/Facebook

Tömegnyomor a Skoda személyautóban

A felvidéki rendőrség ezután egy posztban figyelmeztetett arra, hogy egy ilyen manőver életveszélyes, hiszen az említett autó teherbírását és biztonsági felszereltségét sem erre alakították ki. A sofőrnek jogosítványa sem volt. A továbbhaladást azonnal megtiltották, így a 18 fős társaság kénytelen volt gyalog folytatni útját.

Somogyi hasonló eset szerényebb számokkal

Jogosítvány nélkül vezetve törte össze az aznap vásárolt autóját és okozott sérülést hét utasának egy 30 éves kaposvári férfi még 2023 őszén. Aznap már a délelőtti órákban italozott munkavégzés közben, majd ismerőséhez ment, akitől megvette személygépkocsiját. A sikeres üzletre tovább ittak, majd az új tulajdonos a kocsival három utast szállítva indult útnak, de közben további ismerőseit is felvette. Végül heten ültek az öt férőhelyes személygépkocsiban. Bulizni mentek, és a biztonsági övet egyikük sem használta.

Heten utaztak a balesetet szenvedett kocsiban

A sofőr a részegsége miatt néhány pillanatra elaludt a volánnál, ekkor az árokban kötöttek ki, hárman súlyosan, a többiek könnyebben sérültek. A Kaposvári Járási Ügyészség súlyos testi sértést okozó ittas járművezetéssel vádolta az autó új tulajdonosát, akinek természetesen nem volt jogosítványa.