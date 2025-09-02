szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi kék hírek

3 órája

18-an egy Skodában, a rendőr nem hitt a szemének

Címkék#rendőrség#tömegnyomor skoda#életveszélyes#kocsi#tulajdonos

A szomszédban jól összepréselték magukat, a somogyi rekord ennél szerényebb. Szlovákiában 18-an utaztak egy Skoda személyautóban, a rendőr nem hitt a szemének.

Kovács Gábor László

Szlovákiában a kerületi rendőrök nemrég megállítottak egy nagymihályi (Michalovce) rendszámú Skoda személyautót, egy Felicia 1.3 MPI modellt. Elhűlve látták, hogy a mindössze 62 lóerős, gyárilag ötszemélyes autóból a sofőrön kívül további 17 ember szállt ki, vagyis összesen 18-an utaztak benne. 

Tömegnyomor a Skoda személyautóban Fotó: KRESZ-változás/Facebook
Tömegnyomor a Skoda személyautóban Fotó: KRESZ-változás/Facebook

Tömegnyomor a Skoda személyautóban

A felvidéki rendőrség ezután egy posztban figyelmeztetett arra, hogy egy ilyen manőver életveszélyes, hiszen az említett autó teherbírását és biztonsági felszereltségét sem erre alakították ki. A sofőrnek jogosítványa sem volt. A továbbhaladást azonnal megtiltották, így a 18 fős társaság kénytelen volt gyalog folytatni útját. 

Somogyi hasonló eset szerényebb számokkal 

Jogosítvány nélkül vezetve törte össze az aznap vásárolt autóját és okozott sérülést hét utasának egy 30 éves kaposvári férfi még 2023 őszén. Aznap már a délelőtti órákban italozott munkavégzés közben, majd ismerőséhez ment, akitől megvette személygépkocsiját. A sikeres üzletre tovább ittak, majd az új tulajdonos a kocsival három utast szállítva indult útnak, de közben további ismerőseit is felvette. Végül heten ültek az öt férőhelyes személygépkocsiban. Bulizni mentek, és a biztonsági övet egyikük sem használta. 

Heten utaztak a balesetet szenvedett kocsiban
Heten utaztak a balesetet szenvedett kocsiban

A sofőr a részegsége miatt néhány pillanatra elaludt a volánnál, ekkor az árokban kötöttek ki, hárman súlyosan, a többiek könnyebben sérültek. A Kaposvári Járási Ügyészség súlyos testi sértést okozó ittas járművezetéssel vádolta az autó új tulajdonosát, akinek természetesen nem volt jogosítványa.  

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu