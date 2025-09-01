349 sofőrből egy volt ittas, szondáztatott a rendőrség a Balatonnál

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Készenléti Rendőrséggel közösen hajtott végre célirányos ellenőrzést Siófokon, megszondáztatták a sofőröket a Balatonnál.

Ittas sofőröket és szabályszegőket kerestek a Balatonnál

A rendőrök Siófok és vonzáskörzete forgalmát ellenőrizték fokozottan. A szabályszegők hatékonyabb kiszűrése érdekében az egyenruhások a járőrautók mellett civil gépkocsikkal, rendőrmotorokkal és drónokkal is figyelték a közlekedésbiztonság tekintetében legkritikusabb pontokat, valamint finn módszerrel is szondáztattak.

Az akció ideje alatt a járőrök 349 gépjárművezetőt ellenőriztek, közülük egy sofőrrel szemben merült fel az ittasság gyanúja. A rendőröknek ezen túl elsősorban, a biztonsági öv hiánya, a sebességtúllépés, az elsőbbségadás szabályainak megszegése, valamint kézben tartott mobiltelefonok miatt kellett intézkedniük, összesen 59 esetben.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság vármegyeszerte tervez további, ehhez hasonló jellegű kontrollt, ezért kérik a közlekedésben részt vevőket, hogy mindig tartsák be a közúti szabályokat.