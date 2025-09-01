szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi kék hírek

1 órája

349 sofőrből egy volt ittas, szondáztatott a rendőrség a Balatonnál

Címkék#Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság#Balaton#Készenléti Rendőrség

Civil kocsikat, rendőrmotorokat és drónokat is bevetettek az ellenőrzésen. 349 sofőrből egy volt ittas, szondáztatott a rendőrség a Balatonnál.

Kovács Gábor László
349 sofőrből egy volt ittas, szondáztatott a rendőrség a Balatonnál

Alkoholmentes sört is kimutathat a szonda – mondjuk ahhoz nagyon gyorsan kell nagyon sokat meginnod

Fotó: Für Henrik

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Készenléti Rendőrséggel közösen hajtott végre célirányos ellenőrzést Siófokon, megszondáztatták a sofőröket a Balatonnál.

Ittas sofőröket és szabályszegőket kerestek a Balatonnál
Ittas sofőröket és szabályszegőket kerestek a Balatonnál

Ittas sofőrökre és közlekedési szabályszegőkre vadásztak 

A rendőrök Siófok és vonzáskörzete forgalmát ellenőrizték fokozottan. A szabályszegők hatékonyabb kiszűrése érdekében az egyenruhások a járőrautók mellett civil gépkocsikkal, rendőrmotorokkal és drónokkal is figyelték a közlekedésbiztonság tekintetében legkritikusabb pontokat, valamint finn módszerrel is szondáztattak.

Az akció ideje alatt a járőrök 349 gépjárművezetőt ellenőriztek, közülük egy sofőrrel szemben merült fel az ittasság gyanúja. A rendőröknek ezen túl elsősorban, a biztonsági öv hiánya, a sebességtúllépés, az elsőbbségadás szabályainak megszegése, valamint kézben tartott mobiltelefonok miatt kellett intézkedniük, összesen 59 esetben.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság vármegyeszerte tervez további, ehhez hasonló jellegű kontrollt, ezért kérik a közlekedésben részt vevőket, hogy mindig tartsák be a közúti szabályokat. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu