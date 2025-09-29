Siófoki idill: az asszony helyett szerencsére a kukát rúgta rommá a részeg férfi a belvárosban

Csúnyán összeveszett egy somogyi házaspár, komoly rongálás lett a vége. Kuka, kirakat és a somogyi férfi saját autója bánta a heves vitát, de legalább az asszony nem sérült meg.

Az ittas somogyi férfi a kirakatot sem kímélte

Forrás: Somogy Vármegyei Főügyészség

Az ittas somogyi férfi rommá rúgta a kukát, de egy kirakat is áldozatául vált

A Siófoki Járási Ügyészség garázdaság vétsége miatt emelt vádat egy harmincas éveiben járó férfival szemben, aki a vádirat lényege szerint 2025 júliusában a feleségével történt szóváltás miatt Siófok belvárosában hangosan kiabálni és szitkozódni kezdett, miközben felrúgott egy hulladékgyűjtő edényt, majd a már felborult kukába ismételten belerúgott.

A vádlott ezután sem hagyta abba a garázda magatartást, és miközben továbbra is feleségével veszekedett két alkalommal belerúgott egy ruhaüzlet kirakatába úgy, hogy az összetört üvegtábla a vádlott lábát is megsebezte. A férfi ezután még belerúgott a saját autójának bal oldalába, illetve a kezében tartott italos üveget is összetörte, majd az otthonába távozott.

A Somogy Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a vádlott később a ruhaüzlet kirakatában okozott kárt megtérítette. Az ügyészség a Siófoki Járásbíróságra benyújtott vádiratában a bűncselekmény elkövetését beismerő és megbánó férfival szemben próbára bocsátás alkalmazására tett indítványt.