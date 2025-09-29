szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A kuka adta a másikat

1 órája

Siófoki idill: az asszony helyett szerencsére a kukát rúgta rommá a részeg férfi a belvárosban

Címkék#vétség#ruhaüzlet kirakat#üvegtábla#vádlott#Siófoki Járási Ügyészség#feleség

Rongálás lett a családi perpatvar vége. Az ittas somogyi férfi felesége helyett egy kirakaton és egy hulladékgyűjtőn töltötte le dühét.

Dombi Regina

Csúnyán összeveszett egy somogyi házaspár, komoly rongálás lett a vége. Kuka, kirakat és a somogyi férfi saját autója bánta a heves vitát, de legalább az asszony nem sérült meg. 

somogyi férfi
Az ittas somogyi férfi a kirakatot sem kímélte
Forrás: Somogy Vármegyei Főügyészség

Az ittas somogyi férfi rommá rúgta a kukát, de egy kirakat is áldozatául vált

A Siófoki Járási Ügyészség garázdaság vétsége miatt emelt vádat egy harmincas éveiben járó férfival szemben, aki a vádirat lényege szerint 2025 júliusában a feleségével történt szóváltás miatt Siófok belvárosában hangosan kiabálni és szitkozódni kezdett, miközben felrúgott egy hulladékgyűjtő edényt, majd a már felborult kukába ismételten belerúgott.

A vádlott ezután sem hagyta abba a garázda magatartást, és miközben továbbra is feleségével veszekedett két alkalommal belerúgott egy ruhaüzlet kirakatába úgy, hogy az összetört üvegtábla a vádlott lábát is megsebezte. A férfi ezután még belerúgott a saját autójának bal oldalába, illetve a kezében tartott italos üveget is összetörte, majd az otthonába távozott.

A Somogy Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a vádlott később a ruhaüzlet kirakatában okozott kárt megtérítette. Az ügyészség a Siófoki Járásbíróságra benyújtott vádiratában a bűncselekmény elkövetését beismerő és megbánó férfival szemben próbára bocsátás alkalmazására tett indítványt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu