Súlyos baleset, a tetején landolt egy autó Szenyérnél

A böhönyei önkormányzati tűzoltókat riasztották Szenyérre, ahol a 68-as főút és a Petőfi utca kereszteződésénél árokba borult egy jármű, erősítette meg a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a közleményében. A járműben hárman utaztak és mindannyian ki tudtak szállni a tetejére fordult autóból. A kiérkező tűzoltók áramtalanították a gépkocsit. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani.