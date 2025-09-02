szeptember 2., kedd

Baleset

1 órája

Súlyos baleset, a tetején landolt egy autó Szenyérnél

Címkék#SONLINE#baleset autó#baleset

Árokba borult egy személygépkocsi Szenyér határában. Forgalomkorlátozásra kell számítani.

Fotó: Branislav Cerven

A böhönyei önkormányzati tűzoltókat riasztották Szenyérre, ahol a 68-as főút és a Petőfi utca kereszteződésénél árokba borult egy jármű, erősítette meg a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a közleményében. A járműben hárman utaztak és mindannyian ki tudtak szállni a tetejére fordult autóból. A kiérkező tűzoltók áramtalanították a gépkocsit. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani.

 

