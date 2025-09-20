szeptember 20., szombat

55 perce

Súlyos baleset az M7-esen, lezárták az autópályát, mentőhelikopter a helyszínen

Az M7-es autópályán, a Balaton felé vezető oldalon, a 34–35-ös kilométernél két személyautó rohant egymásba, az egyik jármű a tetejére is borult. A Kajászó térségében történt balesethez a váli önkormányzati tűzoltók vonultak, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

A két autóban összesen hárman utaztak, sérülésük mértékéről egyelőre nincs hivatalos tájékoztatás. Az érintett pályaszakaszt a hatóságok ideiglenesen teljes szélességében lezárták, emiatt jelentős torlódás alakult ki a környéken.

A közlekedőknek érdemes fokozott óvatossággal és hosszabb menetidővel számolni.

 

