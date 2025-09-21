szeptember 21., vasárnap

Súlyos baleset bénította meg a 61-es főút forgalmát Baté és Taszár között

Címkék#úttest#félpálya#áramtalanít#baleset

Képünk illusztráció

Fotó: Vida Márton Péter

Két személyautó ütközött össze a 61-es főúton, Baté és Taszár között vasárnap kora délután. Az egyik jármű az úttesten, a másik az árokban állt meg. A helyszínre a kaposvári hivatásos tűzoltók érkeztek, akik áramtalanították a kocsikat és megkezdték a műszaki mentést. A balesethez a mentőket is riasztották. Az érintett útszakaszon félpályán, váltakozó irányban halad a forgalom.

 

