Súlyos baleset bénította meg a 61-es főút forgalmát Baté és Taszár között

Két személyautó ütközött össze a 61-es főúton, Baté és Taszár között vasárnap kora délután. Az egyik jármű az úttesten, a másik az árokban állt meg. A helyszínre a kaposvári hivatásos tűzoltók érkeztek, akik áramtalanították a kocsikat és megkezdték a műszaki mentést. A balesethez a mentőket is riasztották. Az érintett útszakaszon félpályán, váltakozó irányban halad a forgalom.