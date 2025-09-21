Helyi kék hírek
1 órája
Súlyos baleset bénította meg a 61-es főút forgalmát Baté és Taszár között
Képünk illusztráció
Fotó: Vida Márton Péter
Két személyautó ütközött össze a 61-es főúton, Baté és Taszár között vasárnap kora délután. Az egyik jármű az úttesten, a másik az árokban állt meg. A helyszínre a kaposvári hivatásos tűzoltók érkeztek, akik áramtalanították a kocsikat és megkezdték a műszaki mentést. A balesethez a mentőket is riasztották. Az érintett útszakaszon félpályán, váltakozó irányban halad a forgalom.
