1 órája
Súlyos baleset: fejetetőre borult autóhoz riasztották a mentőket Kéthelyen
Lesodródott az úttestről és az árokban, a tetejére borulva állt meg egy autó a 68-as főút 92-es kilométerénél – tájékoztatott a Katasztrófavédelem. A Kéthely határában történt balesetnél a marcali hivatásos tűzoltók avatkoztak be: segítettek kerekeire fordítani a járművet és áramtalanítottak. A kocsiban csak a sofőr ült, hozzá mentő érkezett. A főút érintett szakaszán forgalmi akadályra kell számítani!
