Súlyos baleset történt a 61-es úton, mentők és tűzoltók a helyszínen

Karambolozott egy tehergépkocsi és egy személyautó Böhönyén, a Fő utcában, azaz a 61-es fő út 153-as kilométerénél – erősítette meg Mihályka Szabina, Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. A böhönyei önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járműveket. A helyszínen a katasztrófavédelem, mentők és rendőrök is dolgoztak. A balesetben egy teherautóba ütközött egy személyautó amelyben 4 személy utazott. A személyautóban utazó mind a négy személyt a mentősök további kivizsgálások miatt, kórházba szállították.