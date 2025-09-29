szeptember 29., hétfő

Baleset

1 órája

Súlyos baleset történt a 61-es úton, mentők és tűzoltók a helyszínen

Címkék#Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság#személyautóban#baleset

Az érintett útszakaszon irányítás mellett, félpályán halad a forgalom. A balesetben ráfutott személyautóban utazó négy személyt kórházba szállították.

Molnár Dániel
Fotó: JasonDoiy

Karambolozott egy tehergépkocsi és egy személyautó Böhönyén, a Fő utcában, azaz a 61-es fő út 153-as kilométerénél – erősítette meg Mihályka Szabina, Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. A böhönyei önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járműveket. A helyszínen a katasztrófavédelem, mentők és rendőrök is dolgoztak. A balesetben egy teherautóba ütközött egy személyautó amelyben 4 személy utazott. A személyautóban utazó mind a négy személyt a mentősök további kivizsgálások miatt, kórházba szállították.

 

