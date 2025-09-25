Ellopott balatoni vitorlás: megoldották a rejtélyes ügyet a rendőrök

Valójában még nem történt rendőrségi feljelentés akkor, amikor a sajtóban megjelent a hír szemesi „vitorlás” eltűnéséről – tájékoztatott Vajda Eszter, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Az eredeti poszt

Forrás: Facebook

A tulajdonos nem tudta pontosan megmondani, mikor tűnt el a hajó, ráadásul nem a kikötőben, hanem bójához kikötve tartotta. A rendőrség már a bejelentés idején valószínűsítette, hogy nem bűncselekmény történt, mivel a térségben erős esőzések és viharos szelek voltak. Ez később igazolódott is: a múlt hét elején a rendőrök mintegy 35 kilométerrel arrébb megtalálták a hajót, amelyet elsodort a vihar – mondta el a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.