53 perce
Ellopott balatoni vitorlás: megoldották a rejtélyes ügyet a rendőrök
Nem lopták el és nem is vitorlás. Két hete számoltunk be róla, hogy vélhetően meglovasítottak egy vitorlást Balatonszemesen, most kiderült az igazság. Megoldódott a rejtélyes ügy.
Valójában még nem történt rendőrségi feljelentés akkor, amikor a sajtóban megjelent a hír szemesi „vitorlás” eltűnéséről – tájékoztatott Vajda Eszter, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
A tulajdonos nem tudta pontosan megmondani, mikor tűnt el a hajó, ráadásul nem a kikötőben, hanem bójához kikötve tartotta. A rendőrség már a bejelentés idején valószínűsítette, hogy nem bűncselekmény történt, mivel a térségben erős esőzések és viharos szelek voltak. Ez később igazolódott is: a múlt hét elején a rendőrök mintegy 35 kilométerrel arrébb megtalálták a hajót, amelyet elsodort a vihar – mondta el a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.