Hat évre ítélték a volt somogyi ellenzéki politikust szexuális visszaélésért

Szexuális visszaélés és gyermekpornográfia miatt hat évre ítélte az LMP egykori politikusát a Kaposvári Törvényszék zárt tárgyaláson. K. Gábor ügyéről a sonline.hu már többször is beszámolt. A jelenleg is letartóztatásban lévő férfit hat évre a közügyektől is eltiltották. Az ügyészség fellebbezett az ítélet és a közügyektől eltiltás súlyosbítása miatt.

A vád szexuális visszaélés és gyermekpornográfia volt Fotó illusztráció: Shutterstock

A pedofil bűncselekményben elítélt K. Gábor korábban ismert szereplője volt a somogyi közéletnek, hiszen évekkel ezelőtt önkormányzati képviselő és parlamenti képviselőjelölt is volt Nagyatádon. A 2014-es országgyűlési választáson még a Negyedik Köztársaság Párt (4K!) jelöltjeként mérette meg magát, majd három évvel később már az LMP mutatta be őt, mint a következő választáson induló jelöltjét.

Az egykori ellenzéki politikus ellen 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális visszaélés és más bűncselekmény miatt még 2023. február 26-án adtak ki elfogatóparancsot, majd egy nappal később el is fogták és gyanúsítottként hallgatták ki a férfit.

Az ítélet szerint az egykori LMP-s politikus 2022 decemberében az egyik családtagon keresztül ismerkedett meg a 13 éves sértettel. A vádlott ezután a kiskorú fiúval és a családjával egyaránt bizalmi kapcsolatot épített ki, így a szülők jóváhagyásával tartotta a kapcsolatot a sértettel, akik azt várták az idősebb férfitól, hogy a tanulmányait illetően terelje jó irányba a fiút. A férfi azonban az így kialakított hatalmi, befolyási viszonyával visszaélve, 2023 februárjában a gépkocsijába csalta a beleegyezési korhatárt még be nem töltött sértettet, majd egy félreeső helyre hajtott, ahol szexuálisan molesztálta. Az ítélet nem jogerős.



