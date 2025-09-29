Azonnal szóljon a rendőröknek, ha látta ezt a 21 éves férfi, elfogatóparancsot adtak ki ellene

A Fonyódi Járásbíróság rendelt el körözést pénteken Szladovics Márkus Márió ellen közfeladatot ellátó személy ellen elkövetett erőszak gyanúja miatt. A 2004-ben Kaposváron született férfi veszélyes lehet, ezért arra kérik a lakosságot, ha látják, haladéktalanul értesítsék a rendőrséget.

A körözési eljárást a Kaposvári Rendőrkapitányság folytatja le, aki felismeri a fehér bőrű, sportos testalkatú férfit, a kapitányságon (7400 KAPOSVÁR, SZENT IMRE UTCA 12., Tel: 36(82)502-700) tehet bejelentést róla.



Közfeladatot ellátó személyek tágabb értelemben azok a személyek, akik közösségi célok, társadalmi normák megvalósítása, végrehajtása érdekében jogszabályok alapján közfeladat ellátására alkalmasnak minősített szervek képviseletében eljárnak a társadalom egyedeivel szemben, illetve közvetítenek feléjük. A közfeladatot ellátó személyek körét a Büntető Törvénykönyv határozza meg.

Szladovics Márkus Márió, forrás: police.hu

Szladovics Márkus Márió ellen körözés indult

Ki a közfeladatot ellátó személy (Btk)

