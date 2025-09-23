Ezért ne hagyd nyitva véletlenül se a lakásod ajtaját! Mindig lesz, aki észreveszi

Egy huszonéves kaposvári tolvaj elsősorban besurranásos lopásokra specializálódott, de a taxisokat is rendszeresen átverte. Még a korábban kiszabott felfüggesztett börtönbüntetése sem tartotta vissza újabb bűncselekmények elkövetésétől. 2024 decemberében édesanyja lakásából lopott el egy 150 ezer forint értékű televíziót. A fiatal férfi ezután egy másik lakásból, majd egy nyitva felejtett autóból vett el értékesebb mobiltelefonokat több mint 200 ezer forint értékben.

A kaposvári taxisokat is átverte a tolvaj, akiről a képet a közterületi kamera készítette

Később sem hagyott fel a besurranásokkal, és 2025 februárjában egy kaposvári sorházban lévő lakásba ment be a nyitva hagyott előszoba ajtón keresztül, ahonnan készpénzt, személyes iratokat és bankkártyát tartalmazó női táskát vitt magával.

A férfi ezenkívül rendszeres átverte a kaposvári taxisokat is, akiknek a fuvar végén nem fizette ki a viteldíjat, de amikor a saját autójával közlekedett olyan is előfordult, hogy a töltőállomásról szándékosan elhajtott anélkül, hogy a tankolás ellenértékét kifizette volna.

A kaposvári nyomozók a férfit végül 2025 februárjában őrizetbe vették, majd az ügyészség indítványt tett a letartóztatására is. A nyomozás alatt sz ügyészség egyezséget kötött a vádlottal, aki az általa elkövetett bűncselekmények beismerése mellett hozzájárult más, nagy tárgyi súlyú kábítószerrel kapcsolatos bűnügy bizonyításához is.

A Kaposvári Járási Ügyészség lopás és más vagyon elleni bűncselekmények miatt emelt vádat ellene, végrehajtandó börtönbüntetésre és közügyektől eltiltás kiszabására, valamint a vele szemben korábban kiszabott felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának elrendelésére tett indítványt.