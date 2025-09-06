Közlekedés
3 órája
Teljes pályazár a M7-esen!
Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, Balatonfenyvesnél felborult egy kisteherautó. A pályát lezárták, 150-es és a 160-as km között a 7-es főúton lehet kerülni.
Közlekedési baleset
6 órája
Baleset és torlódás az M7-esen: felborult egy kisteherautó
A korábbi baleset műszaki mentése miatt rendeltek el pályazárat a hatóságok az M7-es autópálya somogyi szakaszán. A forgalmat kiterelik a fonyódi csomópontnál a Letenye felé vezető oldalon.
