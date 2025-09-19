szeptember 19., péntek

Közlekedési baleset

2 órája

Teljes útzár van érvényben, ne ezen az úton menj Pécsre

Címkék#útvonal#Pécs#Kaposvár#Kacsóta

Súlyos közlekedési balesettel indult a péntek reggel. A 6-os főúton, Kacsóta és Nagypeterd között a 222-es km-nél az utat teljes szélességében lezárták – tájékoztatott az Útinform.

Klein Péter Nándor

A Pécset Barccsal összekötő 6-os főutat rengeteg somogyi veszi igénybe nap-nap, azonban jobb, ha péntek reggel más útvonalat választunk magunknak, ugyanis a 222-es kilométernél, Kacsóta és Nagypeterd között súlyos baleset törtét. 

Társoldalunk, a Bama.hu információi szerint három személyautó és egy kerékpáros ütközött össze Kacsóta külterületén. Csetényi Éva, a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense arról tájékoztatta a Bama.hu-t, hogy a balesetben összesen hatan sérültek meg. A rendőrség teljes útzár mellett helyszínel: kerülni a Szentlőrinc, Királyegyháza, Szentdénes útvonalon lehet, vagy Kaposvárról inkább válasszuk a Sásd felé vezető utat Pécs irányába.

Frissítés:

Félpályán megindult a forgalom a 6-os főúton. 

 

