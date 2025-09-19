Teljes útzár van érvényben, ne ezen az úton menj Pécsre

A Pécset Barccsal összekötő 6-os főutat rengeteg somogyi veszi igénybe nap-nap, azonban jobb, ha péntek reggel más útvonalat választunk magunknak, ugyanis a 222-es kilométernél, Kacsóta és Nagypeterd között súlyos baleset törtét.

Társoldalunk, a Bama.hu információi szerint három személyautó és egy kerékpáros ütközött össze Kacsóta külterületén. Csetényi Éva, a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense arról tájékoztatta a Bama.hu-t, hogy a balesetben összesen hatan sérültek meg. A rendőrség teljes útzár mellett helyszínel: kerülni a Szentlőrinc, Királyegyháza, Szentdénes útvonalon lehet, vagy Kaposvárról inkább válasszuk a Sásd felé vezető utat Pécs irányába.

Frissítés:

Félpályán megindult a forgalom a 6-os főúton.