Kirobbant a botrány, tanítványaival szexelt a testnevelő tanár

Egy pécsi testnevelő tanár több tanítványát szexuálisan zaklatta, merült fel ellene a vád. Három kiskorú lányt is megkörnyékezett.

A férfi egy pécsi középiskolában dolgozott testnevelő tanárként, és 2024 januárjától egy tanítványával közösségi médiás alkalmazáson keresztül beszélgetni kezdett, majd egy idő után tőle intim képeket kért. A lány több alkalommal küldött magáról olyan képeket, melyeken fehérneműben volt látható.

A férfi 2024 márciusában a diákkal iskolán kívül is találkozott. A találkozóra a férfi kocsijában került sor, ahol a tanár többször megsimogatta tanítványát, benyúlt a pólójába, a melltartója alá. A lány a tanárával nem akart viszonyt kezdeményezni, ezért a férfi visszavitte a kollégiumba.

2024 szeptemberében a tanár egy másik 15 éves lány tanítványával kezdett üzenetváltásba, majd decemberben iskolán kívül találkozott is vele, és ekkor az autójában a „férfi szexuális tevékenységet végzett a sértettel”.

2025 januárjában a testnevelő tanár egy harmadik tanítványa felé is közeledett szexuálisan, az egyik testnevelő óra után a lány mellé ült, nyakát, hátát simogatni, masszírozni kezdte, a lány azonban határozottan visszautasította a férfi közeledését.

A Pécsi Járási Ügyészség 18. életévét be nem töltött személlyel, hatalmi befolyási viszonyával visszaélve elkövetett szexuális visszaélés bűntette miatt emelt vádat a testnevelő tanár ellen, mert több tanítványát szexuálisan zaklatta. Az ügyészség szerint a tanár cselekménye többek között a szexuális visszaélés bűntett minősített esetének, illetve szeméremsértés vétségének megállapítására alkalmas, mely bűncselekmények közül a legsúlyosabb büntetési tétele 3 évig terjedő szabadságvesztés.

Az utolsó hasonló somogyi ügy egy tanárnőről szólt

Az utolsó hasonló somogyi ügy egy tanárnőről szólt, még 2017-ben. A Sonline.hu írta meg elsőként, hogy egy 15 éves iskolás fiúval folytatott szexuális viszonyt egy 30 év feletti kadarkúti tanárnő. Egyik együttlétükről videó is készült, amit a fiú barátja vett fel a mobiltelefonjával, a helyiek szerint a felvétel kézről kézre járt, amíg le nem foglalta a rendőrség. Az egyik fiú gyámja tett feljelentést a rendőrségen.