Titokban levideózta a volt barátnőjét, aztán fel is töltötte a netre a kidobott gavallér

Titokban levideózta az ex-barátnőjét a Kaposvár melletti faluban élő férfi, aki nem tudta elfogadni, hogy a volt barátnőjének új barátja van, ezért idén március végén a koraesti órákban a lány házához ment. Kihívta az utcára a lány új párját, akit kiabálva szidalmazni kezdett, majd ököllel arcon ütötte.

Ez az az ablak, amin keresztül titokban levideózta a lányt

Fotó: Magyarország Ügyészsége

Titokban levideózta a lányt

A férfi erőszakos magatartásának végül a közelben tartózkodó rokonok és ismerősök közbelépése vetett véget, azonban a férfi még aznap este visszatért a lány házához. Az ablakon keresztül leskelődött és titokban a telefonjával levideózta, ahogy a volt barátnője átöltözött, majd a videót feltöltötte egy népszerű videós alkalmazásra.

A Kaposvári Járási Ügyészség tiltott adatszerzés bűntette és garázdaság vétsége miatt emelt a harmincas éveiben járó férfival szemben. Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában a bűnösségét beismerő vádlott ellen felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta.

Borítóképünk illusztráció!