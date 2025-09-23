szeptember 23., kedd

Fotón a tolvaj, aki a kaposvári áruház elől eltolta a kerékpárt, csak nem a sajátját

Címkék#Sonline hu#Kaposvár#tolvaj

Eltolta a biciklit az áruház elől, csak nem az övét. Fotón a kaposvári tolvaj, keresi a rendőrség.

Sonline.hu

Keresik a tolvajt: a felvételen látható férfi július 13-án Kaposváron, egy a Berzsenyi utcában lévő áruház elől ellopott egy kerékpárt.

Keresik a tolvajt a fotó alapján
Keresik a tolvajt a fotó alapján 

A tolvaj kilétét igyekeznek felderíteni

A rendrőség kéri, hogy aki a képen látható személyt felismeri, jelenlegi tartózkodási helyével vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a kaposvári rendőrkapitányságon, vagy hívja a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság tevékenység-irányítási központját a 06-82-502-700-as (2700 mellék) telefonszámon, illetve névtelensége megőrzése mellett tehet bejelentést a 06-80-555-111 „Telefontanú” zöld számán, továbbá a 112 központi segélyhívó telefonszámon.

 

