1 órája
Fotón a tolvaj, aki a kaposvári áruház elől eltolta a kerékpárt, csak nem a sajátját
Eltolta a biciklit az áruház elől, csak nem az övét. Fotón a kaposvári tolvaj, keresi a rendőrség.
Keresik a tolvajt: a felvételen látható férfi július 13-án Kaposváron, egy a Berzsenyi utcában lévő áruház elől ellopott egy kerékpárt.
A tolvaj kilétét igyekeznek felderíteni
A rendrőség kéri, hogy aki a képen látható személyt felismeri, jelenlegi tartózkodási helyével vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a kaposvári rendőrkapitányságon, vagy hívja a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság tevékenység-irányítási központját a 06-82-502-700-as (2700 mellék) telefonszámon, illetve névtelensége megőrzése mellett tehet bejelentést a 06-80-555-111 „Telefontanú” zöld számán, továbbá a 112 központi segélyhívó telefonszámon.