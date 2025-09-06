34 perce
Tragédiákkal indult a hétvége: két idős embert is holtan találtak a balatonboglári tűzoltók
Borzasztó tragédia történt az elmúlt napokban Somogyban. A balatonboglári tűzoltók két olyan esethez is vonultak, amikor idős, egyedül élő lakót nem értek el otthonában. Mindkét esetben már későn jött a segítség és nem lehetett megelőzni, hogy tragédia történjen.
Szomorú péntekről számolt az Önkormányzati Tűzoltóság Balatonboglár-Balatonlelle közösségi oldalán. Azt írták: pénteken két riasztásuk volt és két elhunyt. Egymást után jött a tragédia Somogybabodon, majd Gyugyon.
Előbb Somogybabodra riasztották az egyenruhásokat ajtónyitáshoz, ugyanis a helyiek a házban élő idős hölgyet nem érték el és hiába kopogtattak, ajtót sem nyitott. A helyszínre siettek a boglári tűzoltók, és sikerült roncsolás nélkül bejutniuk az ingatlanba, de már késő volt. Az idős lakót, holtan találták otthonában.
Néhány órával később Gyugyra riasztották a tűzoltókat, egy hasonló esethez: a házban lakó férfit nem érték el kollégái és nem tudtak róla semmit, ezért a tűzoltókat hívták segítségül. Akik ide is bejutottak könnyedén, de már nem tudtak segíteni az idős férfinek, akit holtan találtak meg.