Halálos magány

Tragédiákkal indult a hétvége: két idős embert is holtan találtak a balatonboglári tűzoltók

Címkék#otthon#tűzoltó#tragédia

Borzasztó tragédia történt az elmúlt napokban Somogyban. A balatonboglári tűzoltók két olyan esethez is vonultak, amikor idős, egyedül élő lakót nem értek el otthonában. Mindkét esetben már későn jött a segítség és nem lehetett megelőzni, hogy tragédia történjen.

Koszorus Rita

Szomorú péntekről számolt az Önkormányzati Tűzoltóság Balatonboglár-Balatonlelle közösségi oldalán. Azt írták: pénteken két riasztásuk volt és két elhunyt. Egymást után jött a tragédia Somogybabodon, majd Gyugyon.  

két tragédia egy nap alatt
Hiába érkezett a segítség, tragédia történt
Fotó: Önkormányzati Tűzoltóság Balatonboglár - Balatonlelle Fb

Előbb Somogybabodra riasztották az egyenruhásokat ajtónyitáshoz, ugyanis a helyiek a házban élő idős hölgyet nem érték el és hiába kopogtattak, ajtót sem nyitott. A helyszínre siettek a boglári tűzoltók, és sikerült roncsolás nélkül bejutniuk az ingatlanba, de már késő volt. Az idős lakót, holtan találták otthonában.  
Néhány órával később Gyugyra riasztották a tűzoltókat, egy hasonló esethez: a házban lakó férfit nem érték el kollégái és nem tudtak róla semmit, ezért a tűzoltókat hívták segítségül. Akik ide is bejutottak könnyedén, de már nem tudtak segíteni az idős férfinek, akit holtan találtak meg.

 

