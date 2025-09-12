szeptember 12., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nagy bátorság

2 órája

Részegen a tűzcsapnak vezette főnöke autóját

Címkék#közeli#főnöke autó#jogosítvány

Négy liter sör és bor volt a sofőrben. Részegen, jogosítvány nélkül a tűzcsapnak vezette főnöke autóját.

Kovács Gábor László
Részegen a tűzcsapnak vezette főnöke autóját

A tűzcsap sem állította meg egy ittas autóvezető ámokfutását. 

A kidöntött tűzcsap
A kidöntött tűzcsap

Útját állta a tűzcsap

A vád szerint a Marcali melletti faluban élő férfi négy liternél is több sör és bor elfogyasztását követően ittasan, ráadásul jogosítvány nélkül vezette a főnöke autóját, amivel tolatás közben kidöntött egy tűzcsapot. Ám a tűzcsap sem állította meg, mivel a sikertelen manőver miatt leszakadt kipufogóval még elvezetett a közeli marhatelepre, ahol lakossági bejelentés alapján a marcali rendőrkapitányság járőrei végül elfogták és előállították.

Az összetört autó
Az összetört autó

 

A Marcali Járási Ügyészség ittas járművezetés vétsége miatt emelt vádat a harmincas éveiben járó férfival szemben. Az ügyészség a Marcali Járásbíróságra benyújtott vádiratában az anyagi kárt okozó vádlott ellen pénzbüntetés és járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozta.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu