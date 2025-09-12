Részegen a tűzcsapnak vezette főnöke autóját

A tűzcsap sem állította meg egy ittas autóvezető ámokfutását.

A kidöntött tűzcsap

Útját állta a tűzcsap

A vád szerint a Marcali melletti faluban élő férfi négy liternél is több sör és bor elfogyasztását követően ittasan, ráadásul jogosítvány nélkül vezette a főnöke autóját, amivel tolatás közben kidöntött egy tűzcsapot. Ám a tűzcsap sem állította meg, mivel a sikertelen manőver miatt leszakadt kipufogóval még elvezetett a közeli marhatelepre, ahol lakossági bejelentés alapján a marcali rendőrkapitányság járőrei végül elfogták és előállították.

Az összetört autó

A Marcali Járási Ügyészség ittas járművezetés vétsége miatt emelt vádat a harmincas éveiben járó férfival szemben. Az ügyészség a Marcali Járásbíróságra benyújtott vádiratában az anyagi kárt okozó vádlott ellen pénzbüntetés és járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozta.