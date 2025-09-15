Kigyulladt egy autó a kadarkúti benzinkúton

Több tűzoltói beavatkozás is történt Somogy vármegyében az elmúlt napokban. Kidöntött egy villanyoszlopot egy személyautó Osztopán Fő utcáján. A kaposvári hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A kocsiban csak a sofőr utazott, aki nem sérült meg a balesetben.

Egy vonat és egy gépkocsi ütközött pénteken Balatonfenyves külterületén, az imremajori átjárónál. A balesetnél a marcali hivatásos tűzoltók végezték a műszaki mentést. A kocsiban és a vonaton is ketten utaztak, a személyautó egyik utasa megsérült a balesetben.

Egy vonatbaleset során is szükség volt tűzoltói beavatkozásra

Fotó: Marcali HTP

Szombaton két személyautó karambolozott a 6708-as úton, Buzsák határában, a Tájház utcánál. A marcali hivatásos és a buzsáki önkéntes tűzoltók áramtalanították a járműveket, majd megszüntették a forgalmi akadályt. A két autóban összesen négyen utaztak, egyikük megsérült az ütközés következtében.

Baleset miatt történt tűzoltói beavatkozás

Árokba hajtott és felborult egy személyautó szombat éjszaka a 6819-es úton, Csurgó közelében. A műszaki mentést végző csurgói önkormányzati tűzoltók áramtalanították a gépkocsit. A járműben csak a sofőr utazott, aki nem sérült meg a balesetben.

Kigyulladt egy autó

Vasárnap reggel kigyulladt egy személyautó egy kadarkúti benzinkúton. A város önkormányzati tűzoltóinak kiérkezése előtt a tulajdonos porral oltó készülékkel megfékezte a lángokat, a tűzoltók pedig megszüntették a füstölést, majd hőkamerával is átvizsgálták az egész autót, ám izzó gócokat már nem találtak.

Kigyulladt egy autó Kadarkúton

Fotó: Kadarkút ÖTP

Az út menti árokba hajtott és a tetejére borult egy autó vasárnap délelőtt Lengyeltóti térségében, a 6701-es úton. A két utas saját erejéből ki tudott szállni a járműből. A balatonboglári önkormányzati és a lengyeltóti önkéntes tűzoltók kerekeire állították és áramtalanították a gépkocsit.