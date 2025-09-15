szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Beavatkozások

1 órája

Kigyulladt egy autó a kadarkúti benzinkúton

Címkék#sofőr#kadarkúti benzinkút#jármű#baleset

Kigyulladt autóhoz és vonatbalesethez is vonultak a tűzoltók az elmúlt napokban. Összesen három tűzeset és tizenkilenc műszaki mentés során volt szükség tűzoltói beavatkozásra a mögöttünk hagyott hétvégén.

Klein Péter Nándor

Több tűzoltói beavatkozás is történt Somogy vármegyében az elmúlt napokban. Kidöntött egy villanyoszlopot egy személyautó Osztopán Fő utcáján. A kaposvári hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A kocsiban csak a sofőr utazott, aki nem sérült meg a balesetben. 
Egy vonat és egy gépkocsi ütközött pénteken Balatonfenyves külterületén, az imremajori átjárónál. A balesetnél a marcali hivatásos tűzoltók végezték a műszaki mentést. A kocsiban és a vonaton is ketten utaztak, a személyautó egyik utasa megsérült a balesetben.

Tűzoltói beavatkozások Somogyban
Egy vonatbaleset során is szükség volt tűzoltói beavatkozásra 
Fotó: Marcali HTP

Szombaton két személyautó karambolozott a 6708-as úton, Buzsák határában, a Tájház utcánál. A marcali hivatásos és a buzsáki önkéntes tűzoltók áramtalanították a járműveket, majd megszüntették a forgalmi akadályt. A két autóban összesen négyen utaztak, egyikük megsérült az ütközés következtében.

Baleset miatt történt tűzoltói beavatkozás

Árokba hajtott és felborult egy személyautó szombat éjszaka a 6819-es úton, Csurgó közelében. A műszaki mentést végző csurgói önkormányzati tűzoltók áramtalanították a gépkocsit. A járműben csak a sofőr utazott, aki nem sérült meg a balesetben.

Kigyulladt egy autó 

Vasárnap reggel kigyulladt egy személyautó egy kadarkúti benzinkúton. A város önkormányzati tűzoltóinak kiérkezése előtt a tulajdonos porral oltó készülékkel megfékezte a lángokat, a tűzoltók pedig megszüntették a füstölést, majd hőkamerával is átvizsgálták az egész autót, ám izzó gócokat már nem találtak.

Autótűz Kadarkúton
Kigyulladt egy autó Kadarkúton
Fotó: Kadarkút ÖTP

Az út menti árokba hajtott és a tetejére borult egy autó vasárnap délelőtt Lengyeltóti térségében, a 6701-es úton. A két utas saját erejéből ki tudott szállni a járműből. A balatonboglári önkormányzati és a lengyeltóti önkéntes tűzoltók kerekeire állították és áramtalanították a gépkocsit.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu