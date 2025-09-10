szeptember 10., szerda

Falusi harag

1 órája

A falu bikája árokba lökdöstette magát egy pletyka miatt - te sem érted? Ne ostorozd magad

Címkék#árok#Kaposvári Járásbíróságra#vád

Az utcán követte a haragosát. A felesége olyat mondott neki, hogy rögtön lökdösődni kezdett a férfi, vádemelés lett a vége.

Kovács Gábor László

Magánéleti sérelmét erőszakosan torolta meg egy férfi Kaposvár közelében, emiatt vádat emeltek ellene. Azért haragudott ismerősére, mert a férfi korábbi felesége, aki jelenleg a vádlott élettársa, több olyan dologról számolt be volt férjével és a házasságuk alatt történtekkel kapcsolatban, ami nem tetszett neki. 

A vádat emeltek a lökdösődő férfi ellen
A vádat emeltek a lökdösődő férfi ellen 
Fotó: MW

Vádemelés lett az utcai jelenetből 

Az ittas férfi 2024 novemberében a Kaposvár melletti faluban lévő étterem előtt dohányzott, amikor észrevette a közelben gyalogló haragosát. Egyből követni kezdte a másik férfit, akit először hátulról kezdett két kézzel lökdösni, majd amikor ismerőse szembe fordult vele, mellkasánál is meglökte. 
A megtámadott fél végül védekezésből eltolta magától, a támadó ekkor az ittasságából adódóan megtántorodott és a vízelvezető árokba esett. 
A Kaposvári Járási Ügyészség garázdaság vétsége miatt nyújtott be vádiratot a jelenlegi férj ellen. Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában a büntetett előéletű férfi ellen felfüggesztett fogházbüntetés kiszabására tett indítványt.

 

