A falu bikája árokba lökdöstette magát egy pletyka miatt - te sem érted? Ne ostorozd magad

Magánéleti sérelmét erőszakosan torolta meg egy férfi Kaposvár közelében, emiatt vádat emeltek ellene. Azért haragudott ismerősére, mert a férfi korábbi felesége, aki jelenleg a vádlott élettársa, több olyan dologról számolt be volt férjével és a házasságuk alatt történtekkel kapcsolatban, ami nem tetszett neki.

A vádat emeltek a lökdösődő férfi ellen

Fotó: MW

Vádemelés lett az utcai jelenetből

Az ittas férfi 2024 novemberében a Kaposvár melletti faluban lévő étterem előtt dohányzott, amikor észrevette a közelben gyalogló haragosát. Egyből követni kezdte a másik férfit, akit először hátulról kezdett két kézzel lökdösni, majd amikor ismerőse szembe fordult vele, mellkasánál is meglökte.

A megtámadott fél végül védekezésből eltolta magától, a támadó ekkor az ittasságából adódóan megtántorodott és a vízelvezető árokba esett.

A Kaposvári Járási Ügyészség garázdaság vétsége miatt nyújtott be vádiratot a jelenlegi férj ellen. Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában a büntetett előéletű férfi ellen felfüggesztett fogházbüntetés kiszabására tett indítványt.