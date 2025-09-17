szeptember 17., szerda

Közlekedési baleset

1 órája

Gyalogost gázoltak a zebrán, a szélvédőre csapódott a sértett

Címkék#autó#jármű#házastárs#baleset

A járókelő az autó motorháztetejére esett a gázoláskor. A balatonszentgyörgyi zebrán ütötte el a gyalogost az autós, mert nem vette észre.

Kovács Gábor László

A zebrán ütötte el az autós a gyalogost a Balatonnál. A járművet vezető férfi 2024 augusztusában, a déli órákban Balatonszentgyörgyön közlekedett személygépkocsival, amelyben utasként felesége és gyermeke ült. A megengedett sebességet nem lépte túl, azonban a gyalogosátkelőhelyre nem fordított kellő figyelmet, ezért sem a zebrát, sem az azon átkelni szándékozó sértettet nem vette észre, hanem változatlan sebességgel közeledett az átkelőhely felé. 

A zebrán ütötte el a gyalogost
A balatonszentgyörgyi zebrán ütötte el a gyalogost 
Fotó: Magyarország Ügyészsége

A zebrán ütötte el gyalogost az autós

A férfi csak késve, a házastársa felszólítására fékezett, de a balesetet már nem tudta elkerülni és forgalmi sávja közepén nekiment a gyalogosnak. Az ütközés erejétől a sértett először a jármű motorháztetejére, majd a szélvédőjére csapódott, végül több métert csúszott az aszfalton. 
Az elütés után a vádlott másokkal együtt azonnal segítséget nyújtott a sértettnek, aki a baleset következtében maradandó fogyatékossággal járó sérülést is szenvedett. A Kaposvári Járási Ügyészség minősített közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat az autós ellen. Az ügyészség a Marcali Járásbíróságra benyújtott vádiratában a sofőr ellen felfüggesztett fogházbüntetést és járművezetéstől eltiltást indítványozott.

 

